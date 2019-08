Aluna De Psicologia Do IMES Vence Prêmio Na FAMERP

Vitória Betussi está no segundo ano do curso e recebeu orientação do professor Fulvio Bérgamo

A estudante Vitória Betussi, que está no 2º ano do curso de Psicologia do IMES – Instituto Municipal de Ensino Superior de Catanduva, venceu o prêmio de 1º lugar na categoria ‘melhor trabalho acadêmico’ no II Encontro Acadêmico de Psicologia da FAMERP – Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Nesta edição de 2019, o tema foi ‘Avanços e desafios no século 21’, e foi realizada no último dia 17 de agosto, no Centro de Convenções da faculdade.

O trabalho de Vitória é denominado ‘Delineamento da atuação do psicólogo em unidades hospitalares: Revisão sistemática’, e foi feito sob orientação do professor Fulvio Bérgamo Trevizan, que ministra as disciplinas Seminários de Pesquisa e Psicologia Hospitalar na faculdade catanduvense.

“A ideia do tema pesquisado pela aluna surgiu quando estivemos, ela e eu, num congresso em Barretos, onde sentimos a necessidade de falar sobre a atuação do psicólogo em cada departamento de um hospital, como a UTI, oncologia, maternidade etc. Fizemos um mapeamento das técnicas de intervenção, optamos por uma revisão sistemática, que é revisão de literatura com métodos científicos mais rigorosos, com busca eletrônica a fim de localizar artigos científicos já publicados sobre o tema e assim expor os resultados para o público”, comentou o orientador.

Fulvio destacou, também, a importância da realização de trabalhos acadêmicos pelos alunos que estão na faculdade: “o aluno aprende observando a prática, desenvolve capacidade de síntese, análise, senso crítico, apresentação oral, ou seja, ele cresce em muitos domínios, por isso é fundamental que o estudante saiba pesquisar e escrever artigos enquanto está inserido no âmbito universitário”.

