Aluna De Direito Da UNIFIPA Tem Projeto De Pesquisa Entre Os Dez Melhores Do País

O Centro Universitário Padre Albino/UNIFIPA participou da 20ª edição do CONIC – Congresso Nacional de Iniciação Científica, realizado pelo SEMESP – Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo, com trabalhos em grupo de pesquisa no campo da Biomedicina e do Direito, apresentados em modo online pelos alunos de iniciação científica, o evento aconteceu no dia 10 de dezembro.

No campo do Direito, a apresentação de trabalho de pesquisa da aluna Lara Souza Doti, estudante do 5º ano, que tratou sobre ‘o direito aos alimentos no fim da conjugalidade, sob uma perspectiva feminina’, foi classificado entre os 10 melhores na categoria Ciências Humanas e Sociais. “O direito aos alimentos depende de algumas situações previstas na legislação, como o fim do casamento ou da dissolução da união estável. Ocorre que tal direito não é assegurado quando a requerente formula o pedido tempos depois da separação. Dentro desse cenário, foi desenvolvida uma crítica feminista para (i) demonstrar qual o perfil socioeconômico das mulheres que predominantemente pleiteiam alimentos nessas demandas perante o Poder Judiciário”, explica a estudante.

O projeto apresentado pela discente é resultado do seu Trabalho de Conclusão aprovado em 2020, em banca de monografia realizada pela UNIFIPA, sob a orientação da Profa. Me. Márcia Maria Menin, com arguições das professoras Ana Paula Polacchini de Oliveira e Daniela Pinheiro.

Ariane Pio

Da Reportagem Local