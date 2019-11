Aluna da APAE de Catanduva é destaque nos Jogos Paralímpicos 2019

No último dia 19 e 22 de Novembro foi realizado no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo a 13ª edição das Paralímpiadas Escolares Loteria Caixa e a catanduvense Laura Fernanda Cardoso Pereira foi destaque na modalidade do atletismo classe 21 (atletas com síndrome de down). Laura é aluna da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE e alcançou o 2º lugar salto em distância, 3ºlugar em arremesso de peso e em 4º lugar na corrida de 150m. No total, foram 1200 inscritos em todo o Brasil e o estado de São Paulo foi o maior campeão da edição deste ano.

Para Maura Guerreiro, diretora da APAE, a notícia foi motivo de muita alegria e orgulho. “É uma grande satisfação ver a APAE Catanduva sendo representada pela aluna Laura. Além da Escola Especial oferecemos aulas extras como: música, dança, informática e esporte. O esporte melhorou muito o comportamento da Laura, este ano ela teve grandes avanços e agora nos surpreendeu com as medalhas nas diversas modalidades. Quero agradecer o apoio e confiança que os pais depositaram em nosso trabalho e as professoras Viviane Evangelista, que treinou, e Maria Angélica que incentivou e acompanhou em todos os momentos. Sem este apoio nada teria acontecido”, comentou Maura.

As Paralimpíadas Escolares são consideradas o maior do mundo para pessoas com deficiência em idade escolar. Neste ano foram ofertadas 12 modalidades: atletismo, basquete em cadeira de rodas (formato 3×3), bocha, futebol de 5 (para cegos), futebol de 7 (para paralisados cerebrais), goalball, judô, natação, parabadminton, tênis de mesa, tênis em cadeira de rodas e vôlei sentado. A faixa etária contemplada para as disputas foi de 12 a 17 anos. Atletas de destaque já passaram pelas Escolares, como os velocistas Alan Fonteles, ouro em Londres 2012, Verônica Hipólito, prata no Rio 2016, e Petrúcio Ferreira, recordista mundial nos 100m (classe T47); o nadador Talisson Glock, prata no Rio 2016; o jogador de goalball Leomon Moreno, prata no Jogos de Londres e bronze no Rio 2016; a mesa-tenista Bruna Alexandre, bronze no Rio 2016, entre outros.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local