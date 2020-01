Altobeli Silva Realiza Apresentação Esportiva Gratuita no Sesc Catanduva

O atleta catanduvense Altobeli Silva vai realizar uma apresentação esportiva gratuita. O evento é promovido pelo Sesc Catanduva e será realizado no dia 23 de Janeiro, às 19h, no Ginásio de Esportes. Além da palestra haverá um torneio de corrida orientação no dia 26 de Janeiro, às 7h30 com saída no Ginásio de Esportes do Sesc.

O evento é um convite aos desbravadores e tem como proposta trabalhar com os participantes a navegação e orientação com o uso de instrumentos tais como bússolas e mapas. A corrida será dividida em dois momentos: uma oficina para explicar sobre a navegação e orientação com a presença do atleta Altobeli e, em seguida, a prática de tentar e não se perder pelo trajeto elaborado para que todos possam se divertir pelas ruas da cidade.

As inscrições para as atividades iniciaram na última terça-feira (7) e podem ser feitas pelo portal sescsp.org.br/catanduva.

Sobre o atleta

Altobeli Silva ficou conhecido por conquistar o mundo nos Jogos Pan-Americanos 2019, em Lima (Peru) após conquistar medalha de ouro na prova dos 3 mil metros com obstáculos com o tempo de 8:30.73, atingindo sua melhor marca na temporada.

O atleta havia conquistado dias antes medalha de prata nos 5 mil metros rasos em 13min54s42.

O catanduvense também foi destaque no prêmio de Líderes Regionais Noroeste Paulista 2019 – LIDE em Rio Preto, ao ficar entre os três mais votados na categoria ‘Personalidade do Ano’.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local