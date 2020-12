Altobeli Silva Fica com Ouro nos 3 mil Metros com Obstáculos

O catanduvense Altobeli Santos Silva, do Esporte Clube Pinheiros, venceu a prova dos 3 mil metros com obstáculos no Troféu Brasil Caixa de Atletismo, na última sexta-feira. O principal torneio interclubes da América Latina tem sido realizado de quinta-feira até este domingo, no estádio do Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa, na Vila Clementino, em São Paulo. Altobeli comemorou o quinto título consecutivo nos 3.000 m com obstáculos, com um tempo de 8:34.32. “Meu objetivo era quebrar o meu recorde do torneio (8:26.06) de 2017, mas não consegui. Acho que fiz uma prova bacana no final”, comentou o atleta paulista, que tentará ainda a sexta medalha de ouro do Troféu Brasil nos 5.000 para imprensa nacional.

A competição reune 770 participantes, de 130 equipes, representando 23 Estados e o Distrito Federal e é uma oportunidade para os brasileiros tentarem os índices olímpicos para os Jogos de Tóquio em 2021.

Antes da prova, Altobeli afirmou que o objetivo era bater novo recorde. “Meu grande objetivo é correr a prova (de 3.000 m com obstáculos) em menos de 8:22.00”, revelou o campeão pan-americano em 2019 e nono colocado nos Jogos Olímpicos de 2016.

Na classificação geral, após quatro etapas, o Pinheiros lidera com tranquilidade, somando 223,5 ponto na busca pelo pentacampeonato. Orcampi está em segundo lugar, com 85 pontos, seguido da AABLU (78), IEMA (36) e CT Maranhão (33 pontos).

Por causa dos protocolos sanitários, criados em função da pandemia da COVID-19, não é permitida a presença do público no estádio.

Karla Konda

Editora Chefe