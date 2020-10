Altas Temperaturas Alavancam Vendas de Ventiladores e Ar-Condicionado

Devido o calor intenso e os termômetros ultrapassando a casa dos 40ºC, a procura por ventiladores e por aparelhos de ar-condicionado no comércio de Catanduva tem crescido. É o que dizem os lojistas, que comemoram as vendas nesse segundo semestre do ano.

Muitos disseram estar preparados para atender à demanda. Já outros, disseram que, em função da baixa procura durante o primeiro semestre do ano e da crise econômica provocada pela pandemia, não reforçaram os estoques dos aparelhos, responsáveis por diminuir a sensação de calor.

Alguns compradores de ventiladores e aparelhos de ar-condicionado efetuam a compra por meio de cartão de crédito, com pagamento parcelado. Outros preferem comprar no débito e em dinheiro, à vista, para se livrar das prestações. Os valores variam entre R$ 800 e R$ 1.500.

O gerente de uma loja disse que é preciso renovar o estoque toda semana.

“Temos um fluxo maior de venda de ventiladores pelo custo que sai para o consumidor. Mas tanto na linha de ar condicionado como de ventilação, o crescimento é enorme nesse período do verão”, disse.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local