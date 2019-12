Alta do Dólar e Demanda Fazem Preço de Panetones e Frutas Subir

De acordo com levantamento da Associação Paulista de Supermercados (APAS), em Dezembro, o preço do peru e do chester deve subir 5%, essa alta é comum nesta época do ano, mas em 2019 o valor sofre o impacto pela alta demanda da carne no mundo. “A alta no preço das carnes foi motivada devido à exportação e crise da peste suína na China”, destacou Thiago Berka, economista da APAS.

Presentes nas lojas desde o final de Setembro, panetones e chocotones devem subir entre 3% e 5% em Dezembro comparado ao mesmo mês do ano passado. O principal motivo do aumento de preço é justamente a alta procura nas duas últimas semanas do ano, período de maior demanda pelo produto.

Este ano, o consumidor irá se deparar com mais lançamentos e as estimativas de venda são de aumento de 5%. Diante da oferta ampliada a cada ano, o consumidor nota a diferença nos valores entre os produtos disponíveis. A APAS realizou um levantamento para comparar o valor das principais marcas comercializadas nos supermercados em relação à produção de panificadora própria e a diferença chegou a 75%.

Nos supermercados, os panetones de 500g das marcas líderes custam em média, R$28, podendo chegar a R$35. Já na produção própria dos supermercados (ou terceirizados), os panetones e chocotones têm preços bem mais competitivos: entre R$7 e R$9. As frutas de época, como ameixa, banana-prata, cereja, coco verde, damasco, figo, framboesa, graviola, kiwi, manga, maracujá, melão, pêssego e romã estarão mais caras esse ano. Incomum para novembro, os preços subiram 2,20% pela maior demanda e poderão crescer até mais 2% em dezembro.

Doces têm no Natal a segunda melhor data para a indústria. A compra de chocolate como presente alavanca o setor por ser uma forma mais em conta de presentear, uma vez que agrada grande parcela dos consumidores. Os preços tiveram queda no acumulado do ano de 0,1%. Porém, em dezembro, os doces devem ficar 0,7% mais caros.

Os espumantes no acumulado do ano teve aumento de 0,65%. Para o Natal, os preços devem ter alta de 1,5%. O preço dos vinhos cresceram 4,5% no ano de 2019, puxado pelo aumento forte do câmbio. Até o final do ano, o consumidor irá observar um aumento de 2%. A cerveja continua com preços abaixo do índice geral, subindo 1,48%. A demanda deverá ser maior este ano, porém a concorrência cresceu de 2018 para 2019, assim a bebida deve crescer entre 0,5% e 1%. O preço do azeite caiu 4,90% no acumulado até setembro. Para dezembro, o insumo terá aumento pequeno de 0,5%.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local