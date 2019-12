Alojamento do Quartel do Corpo de Bombeiros é Contemplado com Reforma

O Corpo de Bombeiros de Catanduva receberá melhorias no alojamento. A reforma vai contemplar várias dependências do Quartel e tem como objetivo melhorar o ambiente de trabalho e operacionalidade dos soldados bombeiros. Os recursos são provenientes do Fundo Municipal Especial dos Bombeiros – Febom e pela Prefeitura de Catanduva. O valor para a reforma é em torno de R$ 110.000,00.

De acordo com o Capitão e Comandante do Corpo de Bombeiros, José Luciano Val, com a reforma o alojamento terá melhor infraestrutura e proporcionará condições adequadas de trabalho. “A reforma está sendo feita no vestiário, banheiro e alojamento de cabos e soldados. O local estava insalubre. O banheiro apresentava vazamentos, nos vestiários e alojamento o piso e as paredes estavam estourados”, explicou.

O quartel conta com um número grande de cabos e soldados. “Nosso efetivo é maior entre cabos e soldados, no total, 30. Todos utilizavam o alojamento”, destacou o capitão.

A previsão de término é para a primeira quinzena de Fevereiro. “A reforma trará melhor qualidade de vida para os cabos e soldados do quartel. Estamos bastante ansiosos para a conclusão da reforma, afinal, essa será a última que faremos. Nós tínhamos alguns objetivos quando reassumi o comando em Catanduva que era a conclusão da reforma da piscina, realizar a compra de uma ferramenta extensora e a última a reforma do alojamento que é o que está sendo feito. Após a conclusão dessa reforma, nós deixaremos o quartel em boas condições para os próximos quatro ou cinco anos”, finalizou.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local