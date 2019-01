Almoço Solidário Ajudará no Tratamento de Jovem de 19 Anos com Câncer

Almoço solidário ajudará no tratamento de um jovem de 19 anos com câncer. O evento é organizado pela Paróquia de Santa Rita e será no dia 27 de janeiro, às 12 horas, no salão paroquial. As adesões estão sendo vendidas a R$ 20 e devem ser adquiridas com antecedência. Jairo Girade foi diagnosticado com um câncer raro no maxilar e toda a renda será revertida para as despesas do tratamento.

“O rapaz tem 19 anos e descobriu um câncer que se chama condrossarcoma mixoide. Um tipo de câncer ósseo no maxilar que não responde aos tratamentos e precisou ser operado”, informa Patrícia Santos Parra, organizadora do almoço. No cardápio está incluso: arroz, maionese, mandioca, batata, vinagrete, pão e churrasco. Além do almoço, vendas de pizza, café da manhã, rifas e vaquinha on-line foram ações já realizadas para ajudar Jairo.

A descoberta do câncer foi feita por uma dor de dente em maio de 2018. De lá para cá, Jairo já fez duas cirurgias e o resultado é que ele está curado. “O Jairo já fez duas cirurgias e na segunda cirurgia foi detectado pela medicina que ele foi curado. Agora ele terá que pagar os gastos que teve com a implantação de sete dentes e fazer novos exames de rotina. O exame que ele terá que fazer custa R$ 5 mil, o ‘Ptscan’”, conclui Patrícia.

Os convites devem ser adquiridos na Paróquia Santa Rita de Cássia.

Karla Sibro

Da Reportagem Local