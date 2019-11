Almoço Beneficente em Prol de Dois Projetos de Futebol é Realizado Hoje

Neste domingo (17), será realizado um almoço beneficente em prol dos Projetos Menino Bom de Bola e Meninos do Futuro. O evento será realizado no Clube do SIMCAT, localizado na rua Paulicéia, 2 – Res. Moreschi, às 12h.

De acordo com Jair Xavier de Brito, conhecido como Jajá, fundador do projeto e ex jogador de futebol, é a primeira vez que o time realiza um almoço beneficente.

“Sou responsável pelos dois projetos, e no total, contamos com 80 atletas. É a primeira vez que realizamos o almoço e todo o valor arrecadado será para a manutenção e investimentos de materiais para o time. Por isso, contamos com o apoio e presença de todos,” comentou Jajá.

O craque Alex Sandro parabenizou Jajá pelo trabalho. ”Parabenizo o meu amigo Jajá pelos projetos realizados e espero a presença e o apoio de todos, afinal, toda ajuda é bem vinda,” finalizou o jogador.

O projeto conta com atletas de 10 a 15 anos de idade. O Projeto Meninos de Ouro é desenvolvido no campo do Jardim Gavioli e os treinos ocorrem às terças e sextas-feiras das 19h às 21h, já o projeto Menino Bom de Bola, é realizado no campo do Solo Sagrado às quartas e quintas-feiras, das 19h às 21h.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local