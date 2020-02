Almir Sater Vem A Catanduva Para ‘Circuito Sescoop/SP De Cultura’

No dia 12 de março, no CTC – Clube de Tênis Catanduva, será dado início às comemorações dos 20 anos do projeto ‘Circuito Sescoop/SP de Cultura’, do Sescoop/SP – Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de São Paulo. O evento irá contar com a apresentação do cantor Almir Sater, que será uma das principais atrações do projeto durante os festejos desse ano, com apresentações por diversas cidades do estado de São Paulo. Em Catanduva, a realização tem parceria das cooperativas Sicredi, Uniodonto e Unimed.

“Acompanhado de sua viola de dez cordas, Almir Sater levará ao palco um repertório com seus grandes clássicos da carreira, como ‘Tocando em Frente’, ‘Chalana’ e ‘Trem do Pantanal’, além de composições mais atuais feitas em parceria com Renato Teixeira, como as canções ‘D De Destino’, ‘Bicho Feio’, ‘Assim os Dias Passarão’ e ‘Venha me Ver’. Com um carisma inexplicável e sua personalidade simples, o cantor também deve interagir com o público contando seus ‘causos’”, ressalta nota oficial da Unimed Catanduva encaminhada à equipe do O Regional.

Para Edivaldo Del Grande, que é presidente do Sescoop/SP, as cooperativas buscam impactar não apenas a própria realidade, mas também contribuir para o desenvolvimento sustentável das comunidades e do mundo: “Levar a arte a todos é uma das formas que encontramos de contribuir com a sociedade. A arte é um elemento essencial da cultura de um povo e de uma nação e o cooperativismo compartilha da ideia de arte como representação e reafirmação da vida”.

O ingresso para o show pode ser trocado por um kit solidário (composto por 3 litros de leite longa vida e um pacote de papel higiênico) nas cooperativas parceiras. A retirada também pode ser feita no Empório São Pedro, na rua São Paulo, número 54.

Vale ressaltar, por fim, que tudo que for arrecadado será doado a instituições assistenciais de Catanduva.

Da Reportagem Local