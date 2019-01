Alimentos Que Não Podem Faltar Na Mesa Para Começar o Ano Com o Pé Direito

Você conhece o ditado “começar o ano com o pé direito”? Pois bem. Deixar para trás tudo que não acrescentou do ano anterior, e começar os novos 365 dias de coração aberto. Isso pode ser feito de diversas maneiras, a variar da crença de cada família. Alguns, não deixam faltar à mesa aquelas comidas “que dão sorte”. Outros aproveitam a virada para colocar em prática as simpatias. Para os curiosos, a Reportagem de O Regional separou algumas dicas.

Entre os alimentos que atraem a sorte estão: lentilhas, romãs, uvas, carne de porco, nozes, avelã, castanhas e tâmaras.

De acordo com os mais supersticiosos, uma colher de sopa de lentilha é suficiente para assegurar um ano inteiro de muita fatura à mesa. As romãs servem para atrair dinheiro, basta comer sete partes e guardar as sementes na carteira. Nozes, avelãs, castanhas e tâmaras também são indicadas para garantir fartura. Para os portugueses, comer 3, 7 ou a quantidade correspondente ao seu número de sorte em uvas garante prosperidade e fartura de alimentos. Para garantir também dinheiro, guarde as sementes na carteira ou na bolsa, até a troca do próximo ano.

A carne de porco deve ser o prato principal da ceia, servida à meia-noite. Como o porco fuça pra frente, garante armários cheios o ano todo. Os mais supersticiosos mandam evitar o peru, que cisca para trás.

Quanto às simpatias, depende do objetivo que cada um almeja para o próximo ano. As mais comuns são as que atraem amor ou dinheiro.

Da Reportagem Local