Alimentos Arrecadados na Novena de Nossa Senhora das Graças Serão Doados Para entidades

Com o tema “Com Maria, Viveremos a Alegria da Santidade” a 59ª Novena de Nossa Senhora das Graças foi realizada do dia 18 a 27 de Novembro na Catedral. Neste ano, devido a pandemia provocada pelo coronavírus, o evento reuniu um número menor de fiéis.

Anualmente são arrecadados alimentos não perecíveis que são distribuídos para as famílias atendidas pelos vicentinos e entidades beneficentes de Catanduva. “Nossos vicentinos atendem mensalmente muitas famílias, assim que eles separam o que precisam para atender as famílias no final de ano, posteriormente distribuímos entre as instituições”, destacou Padre Jonas Pimentel.

Foram arrecadados 13.340 kg de alimentos não perecíveis. De acordo com Padre Jonas esse ano a arrecadação foi metade do que tradicionalmente é arrecadado durante a novena. Porém a expectativa é auxiliar as entidades que costumeiramente são beneficiadas com as doações. “Geralmente nós ajudamos o Asilo São Vicente, Cáritas Diocesana, Lar São Paulo Apóstolo, além do Asilo Monsenhor Albino e o Recanto Nosso Lar”, completou Padre Jonas.

Os interessados em contribuir podem levar as doações na Catedral, que fica localizada na Praça da Independência, s/nº – Higienópolis.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local