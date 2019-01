Alice e Helena São os Nomes Favoritos dos Papais de 2018

Alice e Helena – esses foram os nomes favoritos dos papais de plantão de Catanduva em 2018. A informação é da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo (Arpen). Entre os meninos, Arthur e Miguel estão no topo da lista que a reportagem de O Regional teve acesso.

Alice está na liderança. Foram 32 pais que escolheram esse nome para a filha ainda quando estavam no hospital. Carina de Oliveira Neves Ferreira está entre as mães que optaram por Alice. “Eu sempre quis outro nome, o Vitória, mas não sei por que, encanei com a Alice, acho que porque estava em alta. Quando engravidei e descobri que era menina pensei em Alice. Se fosse menino, meu marido iria escolher e eu gostei de primeira desse”, conta Carina. A pequena nasceu no dia 30 de maio de 2018.

No segundo lugar no ranking aparece Helena com 30 registros, que foi o nome escolhido por Sara Regina de Lima Aguiar para a filha que também nasceu em 2018. “O nome Helena tem um significado muito importante na minha vida. Sempre gostei desse nome e há 10 anos lutava pra ter um filho. Quando achava que não tinha mais chance, Deus me enviou minha princesinha e escolhi Helena pelo fato de o significado ser reluzente e resplandecente e veio pra ilumina a minha vida e do meu esposo. Ela é uma luz nas nossas vidas e por isso louvo a Deus pela filha que tenho”, comenta Sara.

Já Arthur foi o terceiro mais solicitado em 2018 com 29 registros. Miguel foi o nome escolhido por 25 pais no ano passado. Na sequência está Lorenzo com 21 bebês registrados. Gabriel aparece em sexto com 21 registros. Laura teve 18 registros, mesmo número que João Miguel. Lorena teve 16 e Heloísa também 16.

No Estado, Miguel liderou

No Estado de São Paulo Miguel liderou os nomes mais procurados em 2018. Foram 4.718 registros. Na sequência aparece Arthur com 4.312. O levantamento reuniu dados de todos os 836 Cartórios de Registro Civil do Estado de São Paulo, que formaram uma base com registros realizados até o dia 18 de dezembro, disponível a toda a sociedade através do Portal da Transparência.

Já no Brasil, os nomes mais registrados foram Enzo Gabriel, com 18.156 registros, e Maria Eduarda, com 15.760. As preferências nacionais do ano que se encerra superaram os nomes que em 2017 ocupavam o topo da lista – Miguel, agora na segunda colocação e Alice, agora na 3º colocação entre os nomes femininos.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local