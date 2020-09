Alerta Defesa Civil: Umidade do ar Deve Ficar Entre 10% e 15% em Catanduva

A Defesa Civil alerta para mais uma semana com umidade relativa do ar em índices comparáveis ao de desertos em Catanduva. O nível de severidade previsto é considerado de “perigo”.

De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a umidade relativa do ar vai variar entre 10% e 15% entre segunda, 31, e sexta-feira. O período mais crítico do dia será entre 12h e 18h.

Por conta disso, a Defesa Civil emitiu alerta sobre os principais cuidados para evitar complicações respiratórias. As medidas preventivas a serem tomadas são: hidratar-se com frequência; evitar exposição ao sol; usar vaporizadores de ambiente ou toalha umedecida; evitar práticas esportivas entre 13 e 18h; usar soro fisiológico nos olhos e narinas e não usar fogo para limpeza de galhos ou folhas.

Embora o céu claro induza a acreditar que o ar está limpo, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) registrou 50 microgramas de material particulado grosso (MP10) por metro cúbico de ar. Esse índice é 2,5 vezes maior que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

O clima seco pode provocar riscos de incêndios florestais e à saúde (ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz).

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local