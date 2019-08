Albino Alves Da Cunha E Silva, Um Padre Que Transformou Catanduva Em Uma Grande Cidade

O dia do padre já é uma data especial, mas em Catanduva esse dia é ainda mais especial, pois a cidade teve o privilégio de ter um padre que ajudou significativamente no crescimento da cidade. Em 28 de abril de 1918, Catanduva recebia Albino Alves da Cunha e Silva, o padre que viria a ser o maior benfeitor da cidade feitiço, tanto no campo material como no espiritual.

Padre Synval Januário, da Paróquia São Francisco de Assis de Catanduva, diz que curiosamente Padre Albino não foi bem recebido pelos catanduvenses, que ainda choravam a saída do Padre Caputo, muito popular na época. “As próprias autoridades olhavam o padre português com certa prevenção, pois ele era reservado, austero e circunspecto. Mas, aos poucos, o padre Albino foi conquistando todo o povo. Seu primeiro empreendimento em Catanduva foi à construção da Igreja Matriz. Todos os dias celebrava a missa pela manhã, rezava o breviário bem pertinho do Santíssimo Sacramento, tomava algum alimento e saía em busca de donativos, a pé ou a cavalo. O povo, vendo sua dedicação, bondade, e a forma com que rezava e administrava os sacramentos, passou a aceitá-lo, admirá-lo e a colaborar com ele”.

Já que meus queridos paroquianos pobres e humildes ampararam-me em tão árduo empreendimento qual seja a construção da Matriz, vou agora com todas as minhas forças, confiante na proteção divina, amparar os pobres. Não só os de minha paróquia, como também os da circunvizinhança. Palavras de Monsenhor Albino Alves da Cunha e Silva, segundo o livro Monsenhor Albino Alves da Cunha e Silva – Apóstolo da Caridade, de Monsenhor Victor Rodrigues de Assis e Pe. Synval Januário.

A pedido da Fundação Padre Albino, a Diocese de Catanduva iniciou, em outubro de 2011, o processo de beatificação de Padre Albino, quando o Bispo D. Otacílio Luziano da Silva nomeou as pessoas que trabalhariam na causa. A partir daí, em 08 de dezembro de 2011, foram exumados os restos mortais de Padre Albino, que estavam sepultados no Cemitério Nossa Senhora do Carmo. Em 18 de dezembro, os restos mortais do padre foram transladados para a Igreja Matriz de São Domingos. A emissão do “Nihil obstat” (nada obsta) pelo Vaticano foi obtida em 11 de dezembro de 2012. Em 05 de março de 2013 foi realizada a cerimônia jurídico-canônica de abertura do processo na Igreja Matriz de São Domingos, com a instalação do Tribunal da Causa. E em 2017 iniciou-se o processo na Congregação das Causas dos Santos para análise da Comissão de Teólogos e da Comissão de Bispos e Cardeais. Atualmente este processo de beatificação de Monsenhor Albino encontra-se sem previsão para um veredito final.

André Santos

Da Reportagem Local