Alameda Barcelona Terá Ponte Ampliada no Cruzamento da Daniel Soubhia

A alameda Barcelona, que liga bairros como Parque Gloria ao Colina do Sol ou o popularmente conhecido de Tarraf, terá a ponte ampliada no cruzamento da avenida Daniel Soubhia. A obra teve início.

De acordo com a prefeitura, a ponte começou a ser ampliada em duas laterais para “acomodar melhor” a rotatória e permitir melhor visão dos motoristas que trafegam em todos os sentidos.

O trabalho é realizado como contrapartida de uma construtora, responsável pela implantação de um condomínio próximo ao cruzamento.

As duas vias são artérias de ligação entre diversos bairros, como Parque Glória, Caparroz, Tarraf e Jardim Salles, e, juntas, possibilitam acesso à área central para os moradores dessa região da cidade. A confluência registra grande fluxo de veículos, que tende a aumentar com os novos loteamentos previstos no entorno.

De acordo com a Secretaria de Obras e Serviços, responsável pelo projeto, toda a área será aterrada e ganhará guias, sarjetas e asfalto. Também será implantada tubulação para garantir o escoamento da água da chuva no cruzamento. As obras na ponte começaram na terça-feira, dia 21, e devem se prolongar por 30 a 40 dias.

Karla Konda

Editora Chefe

Compartilhe isso: Twitter

Facebook