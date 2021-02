Ala Pivô Ana Paula é o Novo Reforço e já Treina Com Elenco do Bax Catanduva

A ala-pivô Ana Paula Graciano Fernandes é o novo reforço do Bax Catanduva para a disputa da Liga de Basquete Feminino (LBF).

A atleta já se apresentou e treina com o elenco para a estreia no campeonato.

Com 32 anos, a jogadora é natural de Piracicaba e último clube pelo qual atuou foi o SESI Araraquara. Ela agradece o convite e a possibilidade de, novamente, defender as cores de Catanduva.

“A expectativa para a LBF é a mais positiva possível. Quero contribuir da melhor forma com muita dedicação e alegria”, afirma.

Ana Paula jogou em diversas cidades do interior paulista: Piracicaba, Americana, Catanduva, Jundiaí, Araraquara, nos municípios de Presidente Venceslau, São Caetano do Sul, Guarulhos e também em Brasília.

Com vasta experiência, Ana Paula coleciona títulos nacionais e também foi destaque no exterior, jogando na Argentina, em 2006, China (2011) e Rússia (2013).

“Acredito no esquema tático positivo da comissão técnica e acompanhei e a dedicação do time para assim crescermos juntos e conquistarmos grandes vitórias”, finaliza.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local