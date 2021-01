Ala-armadora Thaissa Frediani e a Pivô Lorraine Silva Renovam Contrato com Bax

A ala-armadora Thaissa Frediani e a pivô Lorraine Silva renovaram contrato com Bax Catanduva para o ano de 2021. Essa é a segunda temporada consecutiva que ambas atuam juntas pela equipe feiticeira.

Thaissa tem 32 anos e 1,66 metros. No Campeonato Paulista de Basquete de 2020, a atleta configurou entre as dez maiores cestinhas da competição. Ao todo, ela participou de seis jogos e marcou 72 pontos.

A pivô Lorraine tem 26 anos e 1,85 metros. Mostrou eficiência na parte defensiva ao lado de sua companheira de posição. Além dos rebotes – ofensivos e defensivos –, a atleta também foi contribuiu com a pontuação da equipe, principalmente em lances livres.

“Estamos muitos felizes com a renovação dessas atletas. Elas têm evoluído junto à equipe e, com a experiência de atuação, ajudado nosso time a conquistar seu espaço no cenário do basquete feminino”, afirma a diretoria do Bax Catanduva.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local