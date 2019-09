Ainda dá Tempo: 10 Grandes Vestibulares de São Paulo Com Inscrições Abertas

Para os vestibulandos de todo o Brasil, o segundo semestre é um período de extrema importância. Além de conciliar os estudos e revisões com a escolha da carreira, os candidatos precisam se organizar para prestarem as provas em si.

Para muitos, o período é uma maratona repleta de exames e, segundo Daniel Perry, diretor do de uma instituição de vestibulares, organizar-se é essencial. “É hora de aprofundar o conhecimento nos seus pontos fortes, correr atrás das matérias nas quais tem mais dificuldade e focar na otimização da rotina de estudos”, afirma o especialista.

Portanto, nada melhor do que se planejar e saber quando serão as provas de seu interesse e o valor que será investido nessa fase. Confira o prazo de inscrição para alguns dos principais vestibulares do estado, a taxa de inscrição e a data das avaliações. O levantamento considera apenas as datas das primeiras fases e taxas sem desconto.

Universidade de São Paulo

(USP)

Último dia para inscrições:

20 de setembro

Taxa de inscrição: R$ 182,00

Data da prova:

24 de novembro

Site: https://www.fuvest.br/

Universidade Estadual

Paulista (UNESP)

Último dia para inscrições:

7 de outubro

Taxa de inscrição: R$ 170,00

Data da prova: 15 de

novembro

Site: https://www.vunesp.

com.br/VNSP1901

Fundação Getúlio

Vargas (FGV) – SP

Último dia para inscrições:

8 de outubro

Taxa de inscrição: R$ 150,00

Data da prova (Direito):

15 e 20 de novembro

Data da prova

(Economia): 17 de novembro

Data da prova

(Administração de Empresas

e Administração Pública):

1º de dezembro

Site: https://vestibular.fgv.br/

Faculdades de

Facamp (FACAMP)

Último dia para inscrições:

24 de setembro

Taxa de inscrição: R$ 70,00

Data da prova:

28 de setembro

Site: https://www.facamp.

com.br/vestibular/

Insper

Último dia para inscrições: 2

de dezembro

Taxa de inscrição: R$ 200,00

Data da prova:

22 de dezembro

Site: https://www.insper.edu.

br/vestibular/inscricao/

Pontifícia Universidade

Católica (PUC) – Campinas

Último dia para inscrições:

7 de outubro

Taxa de inscrição: R$ 120,00

Data da prova: 19 de outubro

Site: https://www.puc-cam

pinas.edu.br/vestibular-puc/

Instituto Mauá de

Tecnologia

Último dia para inscrições:

14 de novembro ou 27

de novembro

Taxa de inscrição: R$ 100,00

Data da prova: 20 de

novembro ou 1º de dezembro

Site: https://maua.br/

vestibular

Escola Superior de

Propaganda e Marketing

(ESPM) – SP

Último dia para inscrições:

5 de dezembro

Taxa de inscrição: R$ 120,00

Data da prova:

8 de dezembro

Site: https://www.espm.br/

vestibular/

Universidade Federal de

São Paulo (Unifesp)

Último dia para inscrições:

25 de outubro

Taxa de inscrição:

Data da prova:

12 e 13 de dezembro

Site: https://www.unifesp.br/

reitoria/vestibular/

Faculdade de Medicina

de Catanduva (Unifipa)

Último dia para inscrições:

17 de setembro

Taxa de inscrição: 350,00

Site: www.vunesp.com.br

Karla Konda

Editora Chefe