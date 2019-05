A agropecuária movimenta R$ 2,39 bilhões na região de Catanduva. É o que revela o mais recente estudo do Instituto de Economia Agrícola (IEA) que leva em consideração a produção dos municípios paulistas. Catanduva, com o resultado, assume a 12ª maior participação do Estado. A região ganhou uma posição no ano passado, já que em comparativo com 2017 houve o salto de uma posição.

A cana-de-açúcar teve a maior participação com R$ 1,2 bilhão, com participação de 51,5%. Em seguida está o limão, que na região teve participação de 28,3%, com R$ 677 milhões. Em terceiro aparece a carne bovina com participação de 4,7% e em valores de R$ 113 milhões.

A laranja para a indústria é o quarto produto com maior valor na região de Catanduva, movimentando R$ 93,7 milhões, com uma participação de 3,9%. A tangerina teve R$ 50 milhões com 2,1% na participação. Os demais produtos somam R$ 226 milhões, com uma participação de 9,4%.

Tudo igual na liderança

Com a força da cultura canavieira, continuam com as mesmas posições as três principais regiões que tem os maiores volumes de riquezas geradas no campo no comparativo entre 2017 e 2018. São elas as regiões de Barretos, São João da Boa Vista e Itapeva.

Já a região de São José do Rio Preto, que em 2017 se posicionava na quarta melhor localização entre as principais regiões produtoras, com a queda dos preços da borracha em 2018 viu sua atuação ser deslocada para a sexta posição. Dessa forma, o quarto lugar dentre as maiores regiões produtoras foi assumido pela regional de Itapetininga que, caracterizado enquanto uma região de maior diversidade produtiva, apresentou em suas áreas rurais uma gama de produtos que em 2018 tiveram seus preços valorizados. A uva para mesa foi o produto que mais se destacou nesse último ano em Itapetininga, seguida pela soja (em face de um aumento expressivo em seu preço e produção).

Outro destaque foi a região de Franca, que conquistou dez posições no ranking de valor de produção do estado, basicamente em função do aumento da produção de café, produto responsável por 42% do valor de produção.

A cana-de-açúcar tem destaque em todo território paulista. Isso porque, das 40 regiões analisadas, 23 têm a cana-de-açúcar como o principal produto na geração das riquezas nas áreas rurais. Destas, 13 possuem mais de 50% da economia rural dependente do valor produzido unicamente na atividade canavieira, como é o caso de Catanduva. Representando 37,8% da riqueza gerada pela atividade agropecuária no Estado de São Paulo, a maior concentração dessa cultura está distribuída no oeste paulista.

Segunda atividade com maior valor na produção agropecuária paulista, a pecuária bovina de corte possui a hegemonia em 5 dos 40 escritórios regionais analisados. Destes, somente Guaratinguetá e Pindamonhangaba possuem um pouco mais da metade do valor de produção concentrado nessa atividade econômica.

Já a laranja para indústria, carne de frango e banana, isoladamente, hegemonizam cada qual duas regiões analisadas como principais culturas no valor da produção agropecuária. No caso da laranja, as regiões de Avaré e Mogi-Mirim apresentam essa atividade como predominante na riqueza e paisagem produzida em suas terras. Já a carne de frango se sobressai como principal atividade agropecuária em Bragança Paulista e Campinas. Quanto à banana, é na região de Registro e de São Paulo que essa fruta ocupa maior destaque. Outros seis produtos se colocam em evidência como culturas preponderantes na ocupação do solo de regiões paulistas: soja em Itapeva, uva para mesa em Itapetininga, café em Franca, ovos em Tupã, caqui em Mogi das Cruzes e beterraba em Sorocaba.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local