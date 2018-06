Agronegócio da Região Movimenta R$ 2,39 Bilhões em um Ano

O agronegócio da regi­ão de Catanduva é res­­­­ponsável por mo­­vimentar R$ 2,39 bilhões na economia no período de um ano. A informação consta no mais recente estudo do Instituto de Economia Agrícola e Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (IEA/CATI), que tem como base dados de 2017, os mais recentes. Apesar do resultado positivo, houve queda de duas posições no ranking do Estado. Atualmente, a região da Cidade Feitiço tem o 13º maior Valor de Produção Agropecuária.

A participação do escritório de Catanduva teve um incremento de R$ 37 milhões entre 2016 e 2017. Por se tratar de uma região produtora, foi a cana-de-açúcar a responsável por puxar o resultado, já que sozinha, ela tem um valor de produção que chega a R$ 1,4 bilhão, o que corresponde a uma participação de 58%. Na sequência está o limão com R$ 505 milhões e participação de 21%. Em terceiro aparece a produção de carne bovina com R$ 108 milhões (4,5% do total) e em quarto está a laranja para indústria que reúne R$ 95 milhões de incemento (4%). A tangerina ficou em quinto com R$ 52 milhões e no fim da lista estão demais produtos que somam R$ 223 milhões e uma participação de 9,3%.

Para chegar ao resultado, os pesquisadores do Instituto levantaram os dados de 50 produtos selecionados. “As informações de produção são obtidas de cinco levantamentos anuais por município, de previsões e estimativas de safra. Os preços são extraídos do Banco de Dados do IEA. Os dos produtos olerícolas e os de frutas, excetos os de batata, cebola, mandioca para mesa e tomate, assim como os de banana, laranja e tangerina, são os da Companhia de Entreposto e Armazéns Gerais de São Paulo (CEAGESP), ponderados por variedades para cada espécie e decompostos a partir dos preços de venda do atacado”, consta no estudo.

Barretos tem o melhor desempenho

Foi a região de Barretos que atingiu o primeiro lugar no ranking estadual de Valor de Produção Agropecuária (VPA). No ano passado, o posto era de São João da Boa Vista que caiu no ranking por conta da expressiva redução na produção de café, em decorrência da bienalidade, uma característica dessa cultura. “O VPA do café é o segundo maior valor na região de São João da Boa Vista e, além disso, a cana-de-açúcar é o maior VPA da região de Barretos. Influenciaram também, as reduções dos VPAs da carne de frango”, informa o levantamento.

A região de Barretos teve um incremento de R$ 3,8 bilhões no ano passado. Resultado puxado pela cana (R$ 2,5 bilhões), laranja para indústria (R$ 466) e laranja para mesa (R$ 139 mil). Enquanto isso, a de São João da Boa Vista ficou com uma participação de R$ 3,4 bilhões. Influenciada também pela cana-de-açúcar (R$ 691 milhões), pelo café (R$ 497 milhões) e laranja para indústria (R$ 439). Em terceiro na lista aparece a região de Itapeva que com valor de produção de R$ 3,05 bilhões, teve resultado puxado pela soja (R$ 723 milhões), tomate para mesa (R$ 702 milhões) e milho (R$ 419 milhões).

No fim da lista, com a me­­nor participação está a região de São Paulo que ocupa a 40ª posição (R$ 115 milhões), resultado puxado pela banana que teve participação de R$ 88 milhões, seguida do alface com R$ 8 milhões e da carne bovina (R$ 2,9 milhões). Na sequência está a de Mogi das Cruzes com participação um pouco maior, chegando a R$ 327 milhões. O número tem influência do caqui (R$ 84 milhões), ovo de galinha (R$ 43 milhões) e cenoura (R$ 40 milhões).

A terceira região com menor participação é Guaratinguetá que somou ao longo de 2017 valor de produção de R$ 453 milhões. O principal resultado foi para a carne bovina (R$ 225 milhões), seguida do leite (R$ 172 milhões) e o arroz em casca (R$ 25 milhões).

Cintia Souza

Da Reportagem Local