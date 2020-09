Agricultura SP Fará Seminário Online Com Tema Contaminação Por Embalagens

A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado oferecerá um seminário online gratuito em 17 de setembro, às 17h, com inscrições abertas até o preenchimento das 500 vagas.

Com objetivo de esclarecer aos consumidores sobre a transmissão do vírus responsável pela atual pandemia via alimentos ou embalagens, o Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital).

O evento virtual terá como palestrantes dois pesquisadores do Centro de Tecnologia de Embalagem (Cetea) do Ital, abordando a viabilidade do novo coronavírus (SARS-CoV-2) em diversas superfícies, design das embalagens pós-pandemia, algumas tendências de mercado e aspectos de sustentabilidade, como a flexibilização de medidas restritivas de plásticos descartáveis e a interrupção da cadeia de reciclagem.

“A persistência do vírus em superfícies inanimadas depende de diversos fatores como temperatura, umidade relativa, radiação solar, natureza da superfície e carga viral”, comenta Gustavo Moraes, bacharel e mestre em Química, que falará sobre o assunto assim, como a respeito de demandas e oportunidades do mercado.

Já Leda Coltro, bacharel em Química, mestre e doutora em Físico-Química, apresentará o efeito da pandemia em relação à economia circular. “Muitos consumidores se sentem seguros consumindo produtos embalados”, lembra.

Localizado em Campinas, no interior de São Paulo, o Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital) realiza pesquisa, desenvolvimento, assistência tecnológica e difusão do conhecimento nas áreas de embalagem e de processamento, conservação e segurança de alimentos e bebidas.

Fundado em 1963, vinculado à Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta) da Secretaria de Agricultura, o Ital possui unidades técnicas especializadas em carnes, produtos de panificação, cereais, chocolates, balas, confeitos, laticínios, frutas, hortaliças e embalagens, sendo certificado na ISO 9001 com parte dos ensaios acreditados na ISO/IEC 17025.

Por meio do Centro de Inovação em Proteína Vegetal, do Núcleo de Inovação Tecnológica e da Plataforma de Inovação Tecnológica, o Ital estimula alianças estratégicas para inovação e projetos de cooperação. Possui ainda Programa de Pós-Graduação aprovado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

Ariane Pio

Da Reportagem Local