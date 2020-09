Agricultura Prepara Workshop Online e Aborda Vigilância Das Síndromes Neurológicas Em Animais

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por sua Superintendência Federal de Agricultura em São Paulo, e a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado, por meio da Coordenadoria de Defesa Agropecuária, realizará entre 14 e 18 de setembro, das 9h30 às 12h um workshop sobre “Vigilância das Síndromes Neurológicas em Herbívoros e Animais de Companhia”.

O evento é organizado pela Comissão de Educação Sanitária de São Paulo (CESSP), vinculado ao Em função das restrições impostas pela pandemia de COVID-19 e com o objetivo de alcançar um público amplo e facilitar a participação dos interessados sobre esse importante assunto, o workshop será realizado online.

O objetivo do evento é atualizar os profissionais médicos veterinários dos setores privado e público e demais interessados quanto à situação atual, vigilância e procedimentos principalmente da raiva dos herbívoros e da encefalopatia espongiforme bovina (EEB). As inscrições devem ser feitas pela internet. “O certificado será emitido apenas aos participantes das aulas ao vivo, mediante inscrição prévia, preenchimento das listas de presenças online disponibilizadas durante a realização das palestras e com pelo menos 75% de presença”, informa a médica veterinária da Coordenadoria, Maria Carolina Guido. Endereço para inscrição no workshop: https://sistemasweb.agricultura.gov.br/avaenagro/mod/page/view.php?id=278&forceview=1.

Ariane Pio

Da Reportagem Local