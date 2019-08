Agricultores Podem Acessar Sican Com Novo Formato De Confirmação Da Conta

O objetivo é democratizar e agilizar ainda mais o acesso do público aos produtos e serviços

Para os agricultores e demais públicos que precisam do registro no Sistema de Cadastro Nacional de Produtores Rurais (Sican) realizar suas inscrições ficaram bem mais fácil. A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) criou mais uma opção de confirmação, por meio de envio da mensagem com o link de ativação da conta para o celular do participante.

O objetivo é democratizar e agilizar ainda mais o acesso do público aos produtos e serviços rurais oferecidos pela Conab. Antes, este link de ativação era enviado apenas por e-mail, o que muitas vezes dificultava a resposta e a finalização do pedido de inclusão por parte dos beneficiários que não utilizam com regularidade ou não possuem este tipo de comunicação. Dessa forma, os dois métodos de confirmação ficam disponíveis para escolha, por e-mail ou mensagem direta no celular. O agricultor Felipe Antônio Ori, 42 anos, usa o sistema de email desde quando surgiu, mas agora com este novo método por mensagens com link de ativação é muito mais rápido e simples e mesmo assim para ele que usa o meio tecnológico foi fácil. “Acredito que veio somar essa inovação, pois conheço outros agricultores que não sabem lidar com essas ferramentas, na verdade estão no caminho certo porque cada vez mais a tecnologia chega ao campo e precisamos aprender para cada dia tanto no nosso campo, quanto o país ir para frente” termina o produtor rural.

Ao receberem o link de ativação, os agricultores e demais públicos podem concluir o processo rapidamente. O maior benefício é ampliar a participação nos serviços e programas voltados ao agricultor e públicos relacionados, uma vez que a inscrição no Sican é obrigatória para quem deseja participar dos leilões e políticas de apoio da estatal.

Ariane Pio

Da Reportagem Local