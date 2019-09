Agosto Tem Maior Número de Empregos Formais dos Últimos Sete Anos

Agosto de 2019 foi encerrado com maior número de empregos formais criados dos últimos sete anos. É o que mostra os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia, divulgados ontem.

O saldo positivo não é expressivo, mas melhor do que em anos anteriores. Em agosto deste ano, a diferença entre contratação e demissão resultou em 198 novas vagas de emprego. Resultado melhor visto apenas em 2012, quando a cidade contratou 222 trabalhadores nos 31 dias de agosto.

No oitavo mês de 2019, os setores empregaram 1093 pessoas e demitiram outras 895, uma variação de 0,58%. Diferentemente do mês anterior, no qual, Serviços e agropecuária foram os setores que impulsionaram o número favorável de carteiras assinadas, em agosto, destaque é do comércio, com 95 vagas criadas. (No acumulado do ano, o comércio ainda se mantém com saldo negativo para contratações).

A indústria da transformação também encerrou o período com mais contratações do que demissões. Foram 71 vagas abertas nos 31 dias de agosto. O setor admitiu 265 trabalhadores e demitiu outros 194. Destaque negativo do mês foi a administração pública, que em agosto fechou com 12 desligamentos a mais do que contratações. De janeiro a agosto de 2019, o setor que mais se destacou foi o de serviços, com 463 contratações, na sequência aparece a agropecuária com 361 trabalhadores e em terceiro a administração pública com 96 funcionários.

Também tiveram resultado positivo a indústria de transformação (69) e a construção civil (32). O serviço da indústria de utilidade pública somou sete contratações. O único setor que apresentou saldo negativo foi o comércio, com redução de 64 postos no acumulado de oito meses.

“Os números comprovam que estamos retomando o ritmo de anos que foram bons, tanto para o município quanto para o país. Apesar de toda a austeridade que estamos tendo que imprimir com relação às finanças municipais, para manter Catanduva como cumpridora de seus compromissos, conseguimos aumentar significativamente a oferta de capacitações profissionalizantes e desburocratizar procedimentos em benefício dos empreendedores”, ressalta o secretário de Desenvolvimento, Fabio Rinaldi Manzano.

Karla Konda

Editora Chefe