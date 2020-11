Agentes Fiscalizadores de Trânsito Promovem Abordagens Educativas

Com o objetivo de alertar os motoristas sobre a prevenção aos acidentes de trânsito, além de conscientizar a população sobre os riscos da Covid-19, os Agentes Fiscalizadores de Trânsito realizaram na quarta-feira, 11 de Novembro, abordagens educativas.

Os agentes reforçaram a importância da adoção de medidas simples, como o uso da máscara, que podem auxiliar contra a disseminação do vírus, além de despertarem para os riscos de acidentes com vítimas fatais, conscientizando os motoristas sobre a necessidade de realizar mudanças comportamentais na condução do veículo.

“Achei importante essa atividade. Motoristas que não tinham o hábito de parar o veículo para o pedestre atravessar a faixa, atualmente respeitam esse direito, resultado que vejo dessas campanhas que são realizadas”, comentou um dos motoristas abordados.

A abordagem foi realizada nas principais ruas e avenidas da cidade, como a Av. São Domingos e a Rua Brasil, com a distribuição de panfletos reforçando a utilização de dispositivos de segurança nos veículos como o cinto, a cadeirinha para transportar crianças, e os motociclistas, o capacete.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local