Agentes Comunitários Reforçam Combate À Dengue Em Santa Adélia

Santa Adélia ganhou o reforço dos Agentes Comunitários de Saúde no combate à dengue no município.

O reforço acompanha os trabalhos do Sercesa – Serviço de Controle de Endemias com visitas, campanhas de prevenção, bloqueios e outras ações.

“Todos sabem que os agentes têm acesso aos munícipes durante suas visitas, e por isso, estão nos ajudando a combater o mosquito Aedes aegypti, orientando a população sobre cuidados e prevenção. É um trabalho importante e nós agradecemos esse reforço”, disse o prefeito Guilherme Colombo da Silva (DEM).

Em nota divulgada pela Prefeitura de Santa Adélia, é dito que várias cidades da região estão com epidemia de dengue e que o trabalho dos agentes comunitários e dos agentes de vetores do Sercesa estão ajudando para que os casos da doença não proliferem em Santa Adélia. “Combater a dengue é um dever de todos. Só com a união entre o Poder Público e a população é que podemos acabar com os criadouros do Aedes”.

Dicas

Ainda conforme a informação, “para prevenir que o mosquito deposite seus ovos, não deixe água parada. Limpeza constante em quintais, varandas e lugares abertos são essenciais. Também é necessário sempre estar de olho em ralos, pratos de plantas, recipientes da geladeira, e outros lugares onde a água possa acumular. Caso tenha febre alta (maior que 38.5ºC), dores musculares intensas, dor ao movimentar os olhos, mal estar, falta de apetite, dor de cabeça e manchas vermelhas no corpo, procure a unidade de saúde mais próxima que pode ser dengue. Além da dengue, o Aedes aegypti também transmite a chikungunya, zika e febre amarela”.

