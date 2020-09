Agências de Viagens Terão que se Readaptar Para Voltar às Atividades

O turismo foi um dos setores mais afetados pela crise provocada pelo novo coronavírus, que afetou seriamente a economia do país. Nesse contexto, as agências de viagens precisarão adotar novos parâmetros de funcionamento para se adaptarem a uma realidade ainda marcada pelos cuidados para evitar a transmissão da doença.

Considerando os dispositivos regulatórios vigentes e documentos referenciais, o Sebrae elaborou, em parceria com a Associação Brasileira de Agências de Viagens (ABAV), orientações e recomendações práticas importantes para os pequenos negócios que atuam na área. O protocolo aborda principalmente questões de segurança e saúde de trabalhadores, gestores e dos clientes.

A primeira recomendação do documento é para que as agências estejam atentas aos protocolos de funcionamento preconizados pelos gestores públicos de suas cidades. Outra recomendação é para que os empreendedores busquem informações sobre os protocolos de seus fornecedores (companhias aéreas, hotéis, empresas de cruzeiros, aeroportos, parques, entre outros) e a adoção dos protocolos específicos de serviço de transporte – se a agência oferecer este serviço.

Na atividade turística, todos desempenham um papel importante em relação à segurança e a saúde, tanto os empreendimentos que recebem quanto o turista que visita o destino.

No local de trabalho exija de clientes e funcionários a lavagem das mãos com água e sabão ou o álcool em gel 70%. A mesma medida deve ser adotada em relação à objetos utilizados ou tocados com maior frequência, como maçanetas, máquinas de pagamento, corrimãos, entre outros. O protocolo do Sebrae lembra que é necessário manter a regra de distância entre os clientes e funcionários.

Informe aos clientes que o estabelecimento é comprometido com as boas práticas em saúde, para que eles se sintam seguros. Nesse sentido, o treinamento da equipe também é fundamental. Eles devem estar aptos a dar todas as informações necessárias, que trarão tranquilidade aos clientes. A agência pode, conforme recomenda o protocolo do Sebrae, instalar barreiras de vidro ou acrílico nas áreas de atendimento para ampliar ainda mais a distância e evitar o contato entre o funcionário e cliente. É importante também expor placas de sinalização com orientações, além de usar outros canais de comunicação da empresa.

O Sebrae disponibilizou ainda algumas dicas práticas sobre os cuidados com o espaço físico, tais como: limpe e desinfete os locais/ambientes, áreas comuns e de lazer no intervalo entre turnos e das estações de trabalho sempre que houver a designação de um trabalhador para ocupar o posto de trabalho de outro. Higienize constantemente os vestiários, sanitários e banheiros. Recolha o lixo duas ou mais vezes ao dia. Adote procedimentos para, na medida do possível, evitar tocar superfícies com alta frequência de contato, como botões de elevador, maçanetas, corrimãos etc.

Planeje um espaço separado para recepção de mercadorias, estoques e outros insumos. Denomine esse espaço de área suja. Este deve ser limpo numa frequência maior e pelo menos duas vezes ao dia. Opte pela ventilação natural nos locais de trabalho. No caso de aparelho de ar condicionado, evite recirculação de ar e verifique a adequação de suas manutenções preventivas e corretivas. Sanitize, semanalmente, o ar-condicionado se for o único sistema de ventilação do ambiente. Garanta um espaço reservado para guardar bolsas e itens pessoais dos colaboradores.

Oriente os colaboradores para adotarem procedimentos contínuos de higienização das mãos, com utilização de água e sabão em intervalos regulares. Caso não seja possível a lavagem das mãos, utilizar imediatamente sanitizante adequado para as mãos, como álcool em gel. Escolha um colaborador para fiscalizar se os novos procedimentos estão sendo efetuados da forma estabelecida. Trocar de colaborador periodicamente para essa função. Priorize agendamentos de horários para evitar a aglomeração e para distribuir o fluxo de pessoas.

Também é necessário alguns cuidados com os clientes: Organize uma área de chegada para clientes disponibilizando álcool em gel para higienização das mãos e medidas para higienização das solas dos sapatos como um borrifador com álcool 70% ou tapete com desinfetante. Atenda à exigência de manter a distância mínima de segurança de 1,5 metros entre os clientes e colaboradores. Procure realizar a abertura em horários diferentes, para que o tráfego de clientes e profissionais não coincida com o pico de movimento do transporte público. Informe aos clientes que o seu estabelecimento é comprometido com as boas práticas e com a segurança, para que eles se sintam seguros. Treine a equipe para falar sobre as medidas de segurança, utilize cartazes por onde o cliente circular. Também faça comunicação no site e/ou redes sociais.

Restrinja a circulação interna apenas ao necessário; disponibilize máscaras aos clientes sempre que solicitado e forneça ao cliente informações sobre os protocolos dos destinos e fornecedores envolvidos na viagem adquirida.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local