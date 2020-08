Agências da Caixa Não Abrirão Neste Sábado em Catanduva

A Caixa Econômica Federal informou que as agências do banco não abrem hoje (15) em Catanduva e em todo país. O atendimento dos serviços essenciais continua sendo feito normalmente de segunda a sexta-feira.

Antes a Caixa abria aos sábados para atender aos beneficiários do Auxilio Emergencial.

Na próxima terça-feira (18), tem início o saque em espécie do Auxílio Emergencial para público beneficiário do Bolsa Família com NIS final 1.

Para os beneficiários do Saque Emergencial do FGTS, atualmente, podem fazer o saque em espécie os trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro. Beneficiários que tiveram as contas bloqueadas por indícios de fraudes devem se dirigir a uma agência de acordo com calendário escalonado por mês de aniversário.

Pagamento – De acordo com o banco, os nascidos em agosto receberão por meio da poupança digital a 4ª, a 3ª, a 2ª ou a 1ª parcela, conforme a data em que tiveram o benefício aprovado. O pagamento desses lotes começaram na sexta-feira, (14), também será válido para quem nasceu em junho e entrou no calendário nas seguintes situações: Quem contestou a negativa do auxílio entre 24 de abril e 19 de junho e teve o cadastro aprovado recentemente, quem já tinha recebido parcelas do auxílio, mas teve o pagamento bloqueado em julho após reanálise cadastral.

Os beneficiários que tiveram o depósito de uma nova parcela do benefício hoje só poderão movimentar a poupança por meio do aplicativo Caixa Tem. A ferramenta permite pagamento de contas e boletos e compras por meio de cartão virtual.

