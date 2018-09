Agências da Caixa de Catanduva Abrem Mais Cedo Para Liquidação de Dívidas

As agências da Caixa Econômica Federal de Catanduva abrem uma hora mais cedo especialmente para os clientes com atrasos nos pagamentos. Nesta semana, o horário de funcionamento é diferenciado e também contará com descontos de até 90% para regularizar pendências. A informação é da assessoria de imprensa da Caixa.

Segundo o banco, o atendimento estendido começou ontem (17) e vai até sexta-feira (21). Os atendimentos para os clientes que queiram liquidar suas operações serão a partir das 9h.

“O atendimento será voltado a clientes pessoa física e pessoa jurídica com contratos de crédito comercial em atraso. Uma das oportunidades da campanha é que os clientes poderão ter descontos de até 90% sobre o valor da dívida, dependendo do caso, nos pagamentos à vista”, informa a Caixa.

A Caixa informa que desde o início da campanha neste ano, 3.240 clientes da região atendidos pela Superintendência Regional de São José do Rio Preto, na qual pertence Catanduva, regularizaram suas dívidas. O valor chega a R$ 25 milhões de crédito que estariam em atraso.

O superintendente regional da Caixa, Fernando Tadeu da Costa Passos informa que a ação permite ao cliente retomar a rotina financeira.

“Com a quitação das dívidas os clientes poderão ter crédito novamente e voltar a consumir, o que é bom para eles e para a economia”, constata Passos.

SERVIÇO

O atendimento da campanha também pode ser feito no site www.negociardividas.caixa.gov.br ou pelo telefone 0800 726 8068 (opção 8).

Karla Sibro

Da Reportagem Local