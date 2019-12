Agência Dos Correios De Embaúba É Roubada Na Manhã De Ontem

Aconteceu na manhã de ontem, (02) a Policia Militar de Cajobi e Embaúba foram acionadas as pressas para atender uma ocorrência de roubo na agência dos Correios de Embaúba.

Segundo informações, por volta das 8h30 da manhã três homens surgiram do meio do canavial, invadiram a agência dos Correios da cidade, e armados, anunciaram o roubo.

Após renderem os três funcionários, eles foram amarrados no interior da agência. Em seguida, os ladrões roubaram todo o dinheiro que estava no caixa, aproximadamente R$ 300 reais e fugiram a pé rumo ao canavial nas proximidades do mesmo local de onde saíram para praticar o roubo.

Uma das vítimas conseguiu acionar a Policia Militar que imediatamente saiu para a agência dos correios de Embaúba. Segundo informações, nenhuma das vitimas se feriu durante a ação dos bandidos.

Durante as buscas a PM de Cajobi, com apoio da PM de Severínia e de Paraíso, estiveram na zona rural tentando localizar e prender os autores do crime.

Ariane Pio

Da Reportagem Local