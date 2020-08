Agência do INSS Permanece Fechada, Outras 1.525 Unidades Serão Reabertas

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) retoma, na próxima segunda-feira (24), o atendimento presencial em boa parte de suas agências. A suspensão do atendimento nas unidades aconteceu em março em razão da pandemia de covid-19 e, desde então, o INSS e a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia vem prorrogando o atendimento remoto aos segurados e beneficiários. A reabertura considerará as especificidades das 1.525 agências da Previdência Social em todo o Brasil.

A Equipe de O Regional questionou à imprensa do INSS sobre a retomada no atendimento presencial na unidade de Catanduva, em nota eles informaram que o retorno está previsto para a primeira quinzena de Setembro. “A agência não reabrirá na próxima segunda. A nova previsão de reabertura é para a primeira quinzena de setembro. A data exata será definida pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, Secretaria de Previdência e INSS.”

Atualmente o atendimento continuam pelos canais remotos – Meu INSS e Central 135. Quando o atendimento presencial retornar, o tempo de funcionamento das agências será parcial, com seis horas contínuas, e exclusivo aos segurados e beneficiários com prévio agendamento pelos canais remotos. Também serão retomados os serviços que não possam ser realizados por meio dos canais de atendimento remotos como perícias médicas, avaliação social e reabilitação profissional. O Meu INSS pode ser acessado pela internet do computador ou pelo telefone celular (Android e IOS). São oferecidos mais de 90 serviços, sem precisar sair de casa.

