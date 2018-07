AEC Iniciará Reforma na Ala Feminina do Hospital Emílio Carlos

A Associação de Assistência ao Hospital Emílio Carlos (AEC) iniciará a reforma completa da ala feminina do hospital que atende 100% SUS (Sistema Único de Saúde) na próxima segunda-feira (30). O objetivo é reformar e remodelar os quartos para mais conforto e comodidade aos pacientes. Serão reformados sete apartamentos, com 23 leitos, conjuntos de banheiros para médicos e funcionários, brinquedoteca dentre outros espaços.

Conforme informações da diretoria da AEC, 12 espaços serão reformados. O valor estimado de gastos é de R$ 550 mil. A obra deve ser concluída no final de janeiro e entregue no começo de fevereiro de 2019.

“É preciso lembrar que essa reforma era para ter sido iniciada no dia 11 de junho com entrega prevista para o mês de dezembro. O surto da gripe H1N1, não permitiu a disponibilização da ala, eis que ficou totalmente ocupada por pacientes doentes. Mas agora é pra valer e a previsão é de entrega para final de janeiro ou inicio de fevereiro, podendo antecipar”, informa José Carlos Buch, secretário da diretoria da AEC.

Para angariar fundos, a associação desde 2015 promove eventos e shows beneficentes.

“Agora, graças às promoções e o apoio de muitas empresas e pessoas beneméritas, a AEC inicia no dia próximo dia 30 a reforma da ala C2(feminina) do mesmo hospital que reformamos a masculina. Alguns apartamentos terão o nome do benemérito ou familiar que colaborou com a reforma e os outros contou com a ajuda da associação”, destaca Buch.

O voluntário lembra ainda que a AEC reformou a ala C2 Par (masculino) que foi entregue no dia 6 de março de 2015. O valor gasto nesta obra foi de R$ 500 mil.

“Vale a pena visitar para ver a qualidade e o conforto oferecido aos pacientes e equipe de apoio”, ressalta.

Na ocasião, a AEC realizou a reforma de 22 leitos, construiu banheiros para cada quarto e mais 10 salas de apoio. A reforma foi completa e contou com: pintura, encanamento, parte elétrica, divisórias na parte externa com cadeiras de varanda dentre outras benfeitorias. “A mesma coisa será feita na ala feminina”, aponta Buch.

Na primeira etapa a reforma se estendeu até a rouparia, sala de prescrição médica, posto de enfermagem, copa, curativos, expurgo, banheiro para acompanhantes e funcionários.

A obra também contemplou novas réguas de oxigênio, sistema de ar comprimido, bomba vácuo, parte elétrica completa, luminárias e tomadas, parte hidráulica, forro, sistema de botão de pânico com alerta para o corredor. “Ainda disponibilizamos para todos os quartos televisores de 40 polegadas, três bebedouros no corredor, 47 cortinas tipo ‘blackout’ e 22 cadeiras de varanda”, destacou a direção na época.

AEC

AEC é uma associação sem fins lucrativos de caráter social, regularmente constituída como pessoa jurídica, que congregam voluntários e lideres de várias entidades da cidade, tais como, Lions, Rotarys, Maçonaria, Soroptimistas, Conselho da Mulher Empresária, dentre outros clubes de serviços, sindicatos e associações.

Karla Sibro

Da Reportagem Local