AEC Aprova Reforma em Terceira Ala do Hospital Emílio Carlos

A Associação de Assistência ao Hospital Emílio Carlos (AEC) aprovou na semana passada a proposta de reforma da terceira ala do hospital.

De acordo com membros da AEC, as melhorias, desta vez, serão realizadas na ala Amarela.

Para que os trabalhos sejam feitos, todo o espaço será desativado em janeiro de 2020 e as obras devem ter início em fevereiro do mesmo ano.

Todo o trabalho está orçado em R$ 560 mil. O contrato com a empresa que ficará responsável pela reforma deverá ser assinado nos próximos dias. A previsão é de entrega em agosto de 2020.

Esta será a terceira ala do Emílio Carlos reformada por meio da associação e a mobilização popular.

No ano passado foram investidos cerca de R$ 600 mil, na reforma da ala feminina que contou com a ajuda de voluntários, colaboradores, empresários, show beneficente e do Núcleo Nossa Senhora das Lutas. A reforma teve seis meses de duração.

A ala feminina atende 100% o Sistema Único de Saúde (SUS).

“É importante frisar para a população que essa é uma obra do povo. Não é da AEC, é da população porque todos ajudaram. Fizemos show beneficente, empresas adotaram os quartos e cada um vai receber o nome daquela empresa que ajudou, tivemos empresários que ajudaram, o Núcleo Nossa Senhora das Lutas, cada um com sua parcela de contribuição. E isso tudo é para mostrar que é possível se juntarem e fazer algo para o próximo, sem ficar esperando ajuda governamental”, ressaltava a diretoria da AEC no ano passado.

Foram reformados 12 apartamentos, com 23 leitos, conjuntos de banheiros para médicos e funcionários, brinquedoteca dentre outros espaços. Foram compradas 12 televisores, ventiladores, purificadores de água, todos novos.

A ala C2 Par (masculino) foi entregue no dia 6 de março de 2015 e R$ 500 mil foram gastos. Na ocasião, a AEC realizou a reforma de 22 leitos, construiu banheiros para cada quarto e mais 10 salas de apoio. A reforma foi completa e contou com: pintura, encanamento, parte elétrica, divisórias na parte externa com cadeiras de varanda dentre outras benfeitorias.

Os investimentos com as três reformas obtidos com eventos e contribuições de pessoas e empresas superam a casa de R$ 1,5 milhão.

A associação foi fundada em setembro de 2013. É constituída por empresários, profissionais liberais e representantes de entidades Rotary, Lions e Maçonaria.

Karla Konda

Editora Chefe