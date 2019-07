Adultos Sem Vacinação Em Dia Podem Abrir Caminho Para Novas Epidemias

O calendário de vacinação não é usado apenas para as crianças, mas muitos adultos o abandonam ao longo da vida e só se vacinam em grandes campanhas ou casos de epidemia. Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, a cada dez catanduvenses, somente três estão com o calendário de vacinação em dia.

Na última vez que aconteceu um surto de febre amarela na cidade, vários catanduvenses se viram diante de uma dúvida: eu já tomei essa vacina? A grande maioria não sabia a resposta. Diante da dúvida, a melhor indicação foi revacinar os adultos mesmo que muitos já tivessem tomado à vacina. “No geral o público adulto acaba se esquecendo de manter o calendário de vacinação em dia, muitos só lembram quando acontece alguma epidemia, como da febre amarela, por exemplo. Muitos acabam tendo essa crença de que vacina é coisa de criança, mas os adultos também devem manter em dia as vacinas, tanto pela própria saúde, quanto para proteger as pessoas que vivem ao redor”, relata a enfermeira Maíra Peres.

A falta de confiança na eficácia das substâncias e o medo de reações adversas também são algumas das razões alegadas pelos mais velhos para não se protegerem. Para infectologistas, a situação também é motivada pela falta de preocupação com doenças consideradas erradicadas, como a rubéola. “Muitos pacientes evitam tomar a vacina por desconfiarem da eficácia do remédio para controlar e evitar as doenças. Muitos acreditam que vão ficar doentes justamente por tomarem a vacina, só que não é bem assim. Quando o paciente toma a vacina, nos primeiros dias ele pode ter uma sensação de mal estar, mas isso é passageiro, dura no máximo três dias. Isso acontece por que organismo esta desenvolvendo anticorpos, e durante esse processo é normal ter essa sensação de mal estar, que repito, é passageira e varia muito de pessoa para pessoa”, orienta a enfermeira Maíra Peres.

De acordo com o Ministério da Saúde, os brasileiros de 20 a 59 anos podem se vacinar em qualquer momento da faixa etária para a qual a vacina é ofertada no SUS, não havendo, portanto, um denominador específico para o cálculo do indicador.

André Santos

Da Reportagem Local