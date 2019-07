Adolescente Leva Tiro De Arma Do Avô Após Manuseá-La

Um adolescente de 12 anos levou um tiro no ombro após manusear a arma do avô nesta última segunda-feira (29), na zona rural de Tabapuã. Até o fechamento desta edição o garoto estava internado no Hospital Padre Albino de Catanduva e seu estado de saúde era grave.

O jovem foi encaminhado no primeiro momento ao Hospital de Tabapuã com um ferimento onde o disparo teria atravessado seu ombro. Para os policiais, o avô contou que estava na varanda da sala quando ouviu um barulho que vinha da varanda do fundo. Para os policiais, o jovem contou de imediato que teria sido atingido por um disparo supostamente vindo de um canavial próximo à propriedade rural da família. Desconfiados, os policias foram até o sítio, e, ao conversar com o avô, acabou confessando que possuía uma arma em casa.

Dentro de um criado mudo, os PM’s encontraram um revólver calibre 32 e uma cápsula deflagrada. Próximo do local havia marcas de sangue que podem ser do menino.

Devido à gravidade dos ferimentos, o jovem foi levado para o Hospital Padre Albino de Catanduva, onde vai passar por cirurgia. Seu estado de saúde é grave, porém permanece estável e requer cuidados.

Segundo o homem, o neto teria contado a primeira versão para que o avô não fosse preso. A arma e as munições foram apreendidas e apresentadas na delegacia da cidade.

O avô possuía documentação da arma, porém estava vencida e ele vai responder por posse ilegal de arma. Um inquérito policial foi instaurado e o caso vai ser investigado.

Ariane Pio

Da Reportagem Local