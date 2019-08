Adolescente De 14 Anos É Apreendido Com Droga No Imperial

Na madrugada de quinta-feira (1). A GCM (Guarda Civil Municipal) de Catanduva apreendeu um adolescente, de 14 anos, com droga. O caso foi registrado na Rua Bom Repouso, no Jardim Imperial. A equipe fazia patrulhamento de rotina no bairro, quando se deparou com o menor de idade, que estava a pé. Ao perceber a aproximação da viatura, ele teria começado a caminhar rapidamente, mas foi alcançado.

Na abordagem, com ele foi encontrado um saco plástico contendo 15 porções de maconha, 19 pinos com crack, 1 tablete de maconha e R$ 90 em notas e moedas diversas.

Ao ser questionado, ele teria comentado que estava no local vendendo droga. Diante dos fatos, os guardas foram com o adolescente até a casa dele, no Bairro Nova Catanduva e relataram o ocorrido à sua mãe.

Em seguida, o menor foi levado junto à mãe ao Plantão Policial, onde a ocorrência foi apresentada. Ele acabou apreendido por ato infracional/tráfico de entorpecente e ficou à disposição da Justiça.

O artigo 228 da Constituição da República estabelece que os menores de dezoito anos são inimputáveis, não podendo se submeter às penas previstas no Código Penal. Dessa forma, o menor de idade não comete crime, mas ato infracional, estando sujeito às medidas sócio-educativas previstas no artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Ariane Pio

Da Reportagem Local