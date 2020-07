Administração ‘Aperta o Cinto’ e Institui Plano Municipal de Contenção de Despesas

A administração municipal pretende ‘apertar o cinto’ e reduzir gastos em 2020. Para isso, traçou estratégias e decretou o Plano de Contenção de Despesas.

O novo decreto assinado pela prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes suspende aquisições e contratações e busca reduzir 30% dos gastos da máquina pública.

No documento ainda é citada a proibição de aumento de despesa com pessoal, indicando a LEI Federal 173, de 27 de maio de 2020 (Lei que estabeleceu a suspensão de prazos para benefícios dos servidores nas esferas federal, estadual e municipal).

Dentre as justificativas, a crise fiscal e financeira que assola o País, resultando na diminuição de repasses do Governo Federal e Estadual ao Município, o déficit financeiro crescente e projeção de uma queda de arrecadação até o encerramento do ano. “Podendo implicar na insuficiência de dotações para empenho de despesas, tais como pessoal, decisões judiciais e requisições de pequeno valor”.

Pelo Plano ficam suspensos: “todo e qualquer auxilio para realização de eventos promovidos por órgãos ou entidades governamentais ou não governamentais; aquisições e contratações, ressalvadas as destinadas a serviços essenciais e inadiáveis, mediante justificativa; as contratações de novas obras, o aumento de despesa com pessoal em conformidade com a Lei Complementar Federal nº 173, de 27 de maio de 2020; todas as viagens com recursos do Município, salvo em caso de relevante interesse público devidamente justificado;

Fica também proibido a contratação de estagiários remunerados, exceto aqueles que atuam junto à Secretaria Municipal de Educação em atividades diretamente relacionadas aos alunos da rede pública municipal.

A expectativa é de economizar 30% do gasto com combustíveis dos veículos da frota municipal; a mesma porcentagem nas despesas com a manutenção da frota; 30% dos valores de adiantamento de numerários; e das despesas de custeio e manutenção.

