Adiado Prazo Para Entrega De Declarações Das Empresas Do Simples Nacional

O Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) aprovou a Resolução nº 153, nesta quarta-feira (25) a prorrogação, para o dia 30 de junho de 2020, o prazo de apresentação da Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (Defis) e da Declaração Anual Simplificada para o Microempreendedor Individual (DASN-Simei) , referentes ao ano calendário de 2019.

A Medida, publicada no Díário Oficial desta quinta-feira (26), tem por objetivo diminuir os impactos econômicos causados pela pandemia do Covid-19 no Brasil.

O CGSN já havia aprovado a Resolução nº 152, de 18 de março de 2020 , prorrogando o prazo para pagamento dos tributos Federais no âmbito do simples nacional.

Para se ter uma ideia, o Indicador de Nascimento de Empresas da Serasa Experian registrou 3,1 milhões de novos empreendimentos em 2019, o maior número desde o início da série história em 2010. Do total, 80,7% são microempreendedores individuais, que chegaram a 2,5 milhões no período. A alta no acumulado do ano foi de 23,1% com relação a 2018 e a variação no comparativo entre dezembro de 2018 e 2019 foi de 19,6%.

Segundo o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi, 2019 foi marcado pela necessidade de geração de renda da população. “A economia não cresceu como o esperado e o desemprego continuou em patamares elevados. Por isso, a população buscou alternativas para pagar suas contas e se tornou empreendedora. Um indicativo disso são os setores de maior destaque, que demandam um investimento baixo do empreendedor para iniciar o negócio”.

Os novos empreendimentos voltados a Serviços foram maioria em 2019, representando 68,0% do total. Foram 2,1 milhões, o que gerou um crescimento de 26,6% no acumulado do ano. O Comércio aparece bem atrás, com 735 mil, ou 23,6%, negócios abertos em 2019, seguido pela Indústria (7,5% e 233 mil). Os segmentos tiveram variações de 12,7% e 18,2%, respectivamente, com relação ao acumulado anual de 2018. Em dezembro/19, foram 126 mil empresas de Serviços, alta de 22,0% com relação ao mesmo mês do ano anterior.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

