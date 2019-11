Acontece Hoje Palestra Com O Renomado Professor João Roberto De Araújo

Acontece hoje (29), no Senac Catanduva, às 20h, a palestra “Há algo de muito bom a transformar” com o renomado professor João Roberto de Araújo, o evento é gratuito e precisa confirmar presença.

Essa é uma realização da ARCOS, associação e rede de cooperação social trazendo especialmente o professor João Roberto de Araújo de renome internacional com vasta experiência em psicologia social e educação emocional, cultura de paz e não-violência tendo já atuado em Catanduva para um momento de reflexão sobre os caminhos a trilhar e os desafios a serem superados, desde a transformação interior que se reflete no meio onde vivemos até as doações nos temas acima incluindo os que alcançam o trabalho social e as organizações da sociedade civil, bem como o estímulo ao voluntariado.

ARCOS- No dia 07 de Abril de 2018 no Anfiteatro Padre Albino, ocorreu a solenidade de fundação da ARCOS – Associação e Rede de Cooperação Social. Na fundação já contavam com 31 organizações sociais associadas, de Catanduva e municípios ao redor, com boa perspectiva de importante crescimento do quadro social, com a adesão de várias outras instituições posteriormente. Baseada exclusivamente em trabalho voluntário, e até então sem qualquer contribuição financeira por parte das entidades associadas, estamos estruturando a Associação, procedendo ao levantamento e análise das necessidades, organizando ações conjuntas, especialmente entre os setores de atuação (por exemplo, Crianças e Adolescentes, Usuários de Substâncias Psicoativas e Codependentes, Idosos e Portadores de Alzheimer), planejando ações de conscientização da população, estudando e pesquisando fontes de financiamentos, fornecendo apoios e orientações técnicas e jurídicas às associadas, realizando reuniões periódicas para enfrentamento dos problemas, desenvolvendo o trabalho em rede, com colaborações recíprocas, sempre respeitando o princípio de que “Juntos Somos Mais Fortes”.

Ariane Pio

Da Reportagem Local