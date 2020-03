Acontece Hoje Carreata Em Prol Do Funcionamento Das Lojas Em Catanduva

Acontece hoje (28) as 9h30, uma carreata em prol do funcionamento das lojas em Catanduva. O convite foi divulgado em rede social e grupos de WhatsApp, segundo os organizadores empresários e comerciantes, a passeata é com a finalidade de mostrar a prefeita Marta do Espirito Santo que a medida de fechar o comércio é desproporcional a realidade.

A carreata é para avisar que na segunda-feira (30) o comércio e empresas estarão abertos para o retorno dos trabalhadores e assim evitar desemprego. Além disso, na divulgação da ação, eles ressaltaram o comprometimento com as adequações higiênicas e sanitárias diante da pandemia do COVID 19, tanto para assegurar o funcionário quanto o cliente.

O discurso é finalizado convidando a Prefeita Marta caso ela discorde da medida que se reúna o quanto antes para um acordo pacifico entre as partes.

Não somente em Catanduva está acontecendo manifestações em prol a abertura de lojas em empresas, ontem (27) aconteceu em São José do Rio Preto e em diversas cidades do estado.

A Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado de São Paulo divulgou em nota para a imprensa: “Somos a favor da vida e do varejo respeitamos a Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde e não pretendemos qualquer modelo de desobediência civil, tampouco descumprimento das leis do nosso país. Entendemos que é um momento que a sociedade civil organizada deve se levantar: questionadora e colaboradora, e que devemos expressar o sentimento de ausência de liderança política federal no momento de crise e a omissão de políticas públicas estaduais e municipais efetivas para o varejo. Defendemos que o momento é de isenção de tributos e não prorrogação. Vemos com bons olhos a criação de linhas de crédito pública, mas cremos que chegarão depois de instalada a necessidade e a recessão; tornar-se-ão políticas paliativas em um momento que o varejo precisa de previsibilidade. Reclamamos um cronograma para voltarmos à parcial normalidade econômica e instrumentos legais que gerem segurança na tomada de decisão empresarial. Isso é imprescindível para o varejo. Defendemos uso do FGTS e Seguro Desemprego para pagar a totalidade dos salários com o objetivo de manter os empregos, trata-se de fundos constituídos pelas empresas, justo usá-los. Somos favoráveis a conscientização da população acerca dos grupos de risco e das boas práticas sanitárias, a orientação sobre as regras sanitárias e epidemiológicas para os estabelecimentos comerciais e ao fomento de canais de informação eficazes. Priorizamos a valorização o comércio local como política pública e prática civil eficaz e necessária para circulação de riquezas no varejo. Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado de São Paulo”.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

