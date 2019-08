Acontece Feira De Empregabilidade Na Quinta-Feira Em Catanduva

A taxa de desemprego no país apresentou leve recuo de 12,7% para 12%, segundo pesquisa divulgada este mês, pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Os dados integram a Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios). Para transformar esse cenário, a Anhanguera de Catanduva busca ampliar as possibilidades de quem está à procura da tão sonhada vaga no mercado de trabalho e anuncia a Feira de Empregabilidade, evento gratuito e aberto à comunidade, que será realizado nesta quinta-feira, (29) e reunirá oportunidades de trabalho em diversas áreas das 19h às 21h30.

Além da oferta de vagas, a feira é ideal para estabelecer ou ampliar uma rica rede de contatos. A proposta é apoiar no desafio de inserir essa fatia da sociedade de volta no mercado de trabalho, compromisso que também assumimos enquanto agentes transformadores do contexto social comenta Fabiano Giacomini, diretor da Anhanguera.

Para requerer, o interessado precisará apresentar a Carteira de Trabalho para comprovar que teve, ao menos, um vínculo empregatício anterior e que está momentaneamente desempregado. Outros documentos exigidos são: histórico escolar, CPF e documento original com foto.

Cursos gratuitos: ainda com foco no aumento das chances de ingresso no mercado de trabalho, a boa notícia para quem busca capacitação rápida, é que a Anhanguera lança, este mês, novos cursos livres gratuitos para capacitação profissional. “Em um mercado cada vez mais competitivo, muitas vezes, os cursos são as alternativas viáveis para alcançar destaque, pois promovem maior autonomia e segurança para desenvolver as habilidades profissionais” comenta Fabiano.

O diretor reforça que, para participar do curso, o interessado deve realizar o vestibular agendado e efetuar a inscrição presencialmente na unidade. Endereço da Faculdade é Rua Sete de Fevereiro, 862 – Centro.

