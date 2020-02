Acolhimento dos Alunos Será Destaque no Retorno à Aulas da Rede Estadual

A partir da próxima segunda-feira (3), o acolhimento, componente que faz parte do programa Inova Educação, será colocado em prática em todas as escolas da rede estadual de São Paulo, no início do ano letivo. Vale destacar que trata-se de uma ação pedagógica, com o objetivo de dar as boas-vindas aos educandos e às equipes docente e gestora, integrando os estudantes entre si, com a unidade e funcionários, fortalecendo a conexão entre eles.

O primeiro dia de aula será voltado para o acolhimento, com dinâmicas em grupo, conduzidas pelos próprios alunos, para o registro dos sonhos. A ideia é de que os educandos sejam estimulados a pensarem sobre os passos que precisarão seguir para concretizar o que desejam, assumindo uma postura protagonista na sua trajetória escolar. Uma atenção especial também é feita com alunos de EJA – Educação de Jovens e Adultos, e estudantes migrantes.

Dentre as várias escolas, a EE. Antônio Maximiano Rodrigues, por exemplo, recepcionará seus alunos com a Sala de Leitura da escola revitalizada, oferecendo aos alunos um ambiente mais agradável, bem como acervo atualizado, constituído de livros literários e dos mais diversos gêneros capazes de atender a grande parte dos segmentos de ensino da instituição.

O acolhimento prevê dois papéis. No fim do ano letivo de 2019, alguns estudantes de cada unidade escolar foram selecionados e formados para se tornarem jovens acolhedores, tarefa que irão desempenhar no começo deste ano. Os professores também serão acolhidos, em atividades separadas, mas também realizadas pelos jovens acolhedores, com o objetivo de integração entre os pares e melhoria do clima escolar. Os registros das atividades comporão o portfólio de cada estudante.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local