Ações de Prevenção ao Câncer de Mama São Desenvolvidas nas Unidades de Saúde

Para chamar a atenção da população palestras, gincanas e atividades educativas estão sendo realizadas nas Unidades de Saúde. A programação está inclusa na Campanha Outubro Rosa e Novembro Azul. A UBS Dr. Alcione Nasorri recebeu na tarde de ontem (23), integrantes das ligas de Enfermagem Materno Infantil e de Saúde Coletiva da Unifipa.

O objetivo da atividade é conscientizar sobre a prevenção como ato de prestar informações sobre a saúde da mama, ressaltar a importância da mamografia e do diagnóstico precoce do câncer de mama, reduzindo assim, o tempo entre o diagnóstico e o início do tratamento, oferecendo apoio e melhora na qualidade de vida da população e contribuindo para a erradicação desse tipo de câncer.

De acordo com a Sandy Santos, enfermeira da unidade de saúde, a atividade tem o objetivo de conscientizar sobre o câncer de mama, mas também sobre a importância do exame de exame citopatológico. “Nós realizamos a Campanha Outubro Rosa com o intuito de orientar sobre a importância da mamografia e também dos exames de papanicolau, que normalmente, não são realizados anualmente”, ressaltou a enfermeira.

Uma das pacientes da unidade, Ana Caroline, contou que a ação é fundamental para conscientizar a população. “É a primeira vez que participo dessa atividade e acho muito importante porque nos dá orientações e dicas importantes sobre o câncer de mama e nos mostra que o diagnóstico precoce é fundamental para um tratamento bem sucedido”, comentou.

Cerca de 120 pacientes e 40 funcionários estiveram presentes na palestra. Ao final, foram sorteados brindes e cada participante teve o Dia de Beleza, com direito a cabelo e maquiagem. A programação seguirá até o final do mês de Outubro e todas as atividades são gratuitas.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local