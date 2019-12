Ações Contra A Dengue Continuam Sendo Feitas Pelo Emcaa

Continuam as ações realizadas pelo EMCAa, durante toda a semana os funcionários tentam de todas as formas conscientizar a população para que não haja uma nova onda de surto de dengue.

Mais recentemente o coordenador de ações da EMCAa, Diego Palmieri está compartilhando suas ações e chamando as pessoas a gravarem vídeo com #catanduvacontraadengue, no momento muitas autoridades e pessoas engajadas no meio politico e social tem deixado seu vídeo para ajudar no combate a dengue em Catanduva.

Isso tudo porque em abril deste ano Catanduva viveu um surto de dengue.

Segundo dados do Ministério da Saúde, entre janeiro e agosto deste ano, foram registrados 437 mil casos de dengue no Estado de São Paulo, número que representa um aumento de 3.712% se comparado ao mesmo período de 2018. No mês de novembro se inicia o período úmido, com maior frequência de chuvas.

Transmitida por meio de vírus presente na picada do mosquito Aedes Aegipty, a dengue tem como principais sintomas febre alta, dor de cabeça, nas articulações e atrás dos olhos, náuseas, tontura, cansaço extremo, manchas pelo corpo e perda de apetite e paladar.

O vírus da dengue possui quatro variações e, uma vez infectada, a pessoa fica imune somente somente àquele tipo da doença. Por isso, um paciente pode contrair a dengue até quatro vezes. Os sintomas são os mesmos em todos os tipos, com exceção do 4, que é a hemorrágica – e mais grave -, em que o paciente apresenta sangramentos, fica extremamente debilitado em virtude da queda de plaquetas no sangue e pode até morrer.

Os primeiros sinais costumam aparecer de 2 a 9 dias após o contágio, que é o período de incubação da doença. Já a detecção da dengue ocorre por meio de exame de sangue, realizado preferencialmente a partir do sexto dia de contaminação, quando os resultados são mais conclusivos. Quanto ao tratamento, como não existe cura para a dengue, é focado na atenuação dos sintomas e hidratação do paciente.

Ariane Pio

Da Reportagem Local