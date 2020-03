Ações Ambientais Intermunicipais São Definidas Em Reunião Em Santa Adélia

Nesta semana, integrantes da Prefeitura de Santa Adélia estiveram reunidos com representantes dos municípios de Pindorama e Itajobi a fim de traçar ações ambientais intermunicipais. A reunião foi realizada no Paço Municipal.

“A primeira delas será o Mutirão do Lixo Eletrônico, que já vem sendo realizado há vários anos. A coleta será realizada de 11 a 15 de maio. Durante a reunião, todos explicaram suas estratégias de sensibilização, discutiram sobre a destinação do material que será coletado, definiram pontos de coleta, entre outros temas”, informa nota oficial divulgada, que também alertou para a presença do coordenador de Meio Ambiente, José Antônio Rigoldi.

A engenheira agrônoma da própria prefeitura, Flávia Banhos Hercolin, pontuou: “Como será uma ação de parceria com os municípios, esta reunião foi essencial para alinhar os pontos e darmos continuidade na divulgação do mutirão”.

Os moradores já podem ir separando o material que deverá ser coletado durante a campanha ou entregue nos pontos de coleta. No mutirão deste ano serão coletados computadores e sucata de informática (monitores, teclados, mouses, CPU, estabilizadores, drivers, impressoras, etc.); TVs, celulares, telefones e fax; aparelhos de DVD, videocassete e som; fios, cabos, placas e circuitos eletrônicos. “Além disso, o mutirão também coletará toda a linha branca. São classificados como linha branca os eletrodomésticos de maior porte, como geladeira, fogão, micro-ondas e freezer, que historicamente têm como finalidade principal atender as necessidades básicas de uma residência”, continua a informação. A parceria entre os municípios também irá realizar um mutirão de coleta de pilhas e baterias, com datas e locais ainda a serem divulgadas. “Quem já tiver algum desses materiais e não pode armazenar em sua casa até a data do mutirão, pode levar o material até a Casa da Agricultura, que é o nosso Ecoponto”, finalizou Flávia.

