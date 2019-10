Acidentes Marcam a Rodovia Cesário José De Castilho No Domingo

O primeiro acidente aconteceu na manhã de domingo (27), envolvendo uma motociclista de 27 anos, na rodovia Cesário José de Castilho (SP-321), em Itajobi. A vítima chegou a ser socorrida, mas segundo informações não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), um carro trafegava pelo sentido Itajobi a Novo Horizonte, quando teria atingido a motociclista que cruzava a pista. A vítima de 27 anos chegou a ser socorrida, mas não resistiu. O corpo da motociclista foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Catanduva.

Já no período da tarde ainda do domingo, por volta das 17h, na mesma Rodovia Cesário José de Castilho ocorreu outro acidente. A família estava retornando de um passeio, quando o motorista teria perdido o controle do veículo e capotou. No carro estavam quatro ocupantes, pai, mãe e filhos, mas dois deles, o pai e uma criança foram socorridas e encaminhadas em estado grave ao pronto socorro. O acidente aconteceu apenas 5 km da colisão entre uma moto e um carro, ocorrido também no período da manhã. As causas do acidente serão investigadas.

Ariane Pio

Da Reportagem Local