Acidentes Com Óleo Quente Deixam Dois Homens Gravemente Feridos

No ultimo sábado (28), dois homens de São José do Rio Preto foram internados com queimaduras de 2º e 3º graus. Os episódios foram semelhantes e ambas as vítimas lidavam com óleo de cozinha quente. Eles chegaram a ser atendidos na cidade de Rio Preto, mas, devido à gravidade, precisaram ser transferidos, um deles veio para Catanduva e outro para Sorocaba – devido a gravidade precisaram de hospitais de referências em tratamento de queimados.

O primeiro caso ocorreu com um homem de 32 anos que esquentou óleo em uma panela para fazer pururuca de porco. Enquanto ele realizava o procedimento, acabou deixando a panela cair, o que lhe ocasionou queimaduras de 2º grau no tórax e no braço. Socorrido pela família, foi encaminhado para o Hospital de Base e, por causa da gravidade dos ferimentos, transferido para o hospital Padre Albino, em Catanduva.

O segundo caso, mais grave, ocorreu com um homem de 41 anos, que mexia num tacho com óleo quente. Ele perdeu o equilíbrio e caiu e em seguida o tacho virou, o atingindo no rosto e no tórax. Ele também foi socorrido para o Hospital de Base e em seguida encaminhado para o Hospital Regional de Sorocaba, especializado no tratamento de queimados. Os dois casos foram registrados no Plantão Policial.

Ariane Pio

Da Reportagem Local