Acidentes Com Crianças Aumentam 25% nas Férias Escolares

Janeiro é um mês reservado às férias e no qual as crianças passam mais tempo em casa. Esse tempo ocioso desperta ainda mais a criatividade e a curiosidade dos pequenos. Tudo isso pode ocasionar em acidentes domésticos, o que, segundo dados do Ministério da Saúde, já gerou cinco mil mortes por ano e 110 mil casos de hospitalização. Além disso, durante as férias, os acidentes domésticos aumentam cerca de 25%. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Catanduva, entre as principais causas de acidentes domésticos estão afogamento, queda, sufocação, queimaduras e choque elétrico.

“Orientamos que os pais instalem portões nas extremidades das escadas. Também realize a proteção nas tomadas elétricas, retire dos berços e cercadinhos almofadas, cobertores soltos, bichos de pelúcia e protetores, isso pode sufocar o bebê. Outra dica são os pequenos objetivos como botões, porcas, agulhas, alfinetes e moedas no chão ou em cima de mesas e locais baixos, podem asfixiar a criança”, destacou o Capitão e Comandante do Corpo de Bombeiros, José Luciano Val.

A atenção deve ser redobrada com itens que podem lesionar a pele da criança. “Deve-se manter produtos químicos e objetos cortantes em lugares trancados. Panelas no fogão devem sempre ficar com o cabo virado para dentro, evitando que a criança bata e se queime”, explicou.

Em caso de acidente doméstico, há algumas recomendações para realizar os primeiros socorros. “Em caso de acidente com vítima consciente, orientamos que ligue 190,192 ou 193, chame o socorro imediatamente. Analise os sinais de respiração e pulso, se estiver sem respiração ou agonizando para respirar, orientamos que deite a vítima de costas numa superfície rígida e posicione seus braços estendidos com os dedos entrelaçados no centro do tórax da vítima, entre os mamilos. Utilize o peso do seu corpo e inicie compressões torácicas de forma rápida e forte. É importante ressaltar que a manobra deve ser efetuada com frequência de 100 compressões por minuto e permita o retorno total da parece torácica da vítima. É fundamental que o procedimento não seja interrompido até a chegada das equipes de emergência. Em caso de acidente com vítima consciente, mantenha a vítima calma e eleve o membro com sangramento ou hemorragia, com pano limpo pressione o local da hemorragia para minimizar a perda de sangue até a chegada da equipe médica”, finalizou o Capitão.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local